gimenez deve operarsi il milan tratta fulkrug

Il Milan rischia di perdere Santiago Gimenez, costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere un persistente problema alla caviglia. Nel frattempo, i rossoneri sono alla ricerca di un sostituto e hanno avviato trattative con Fulkrug, in un momento di criticità per l’attacco della squadra.

Scatta l’allarme attacco tra i rossoneri che rischiano con molta probabilmente di perdere Santiago Gimenez, che deve operarsi per risolvere definitivamente un problema alla caviglia che lo tormenta da mesi. Ecco perché il Milan si sta già cautelativo, tanto da mettere nel mirino il tedesco Niklas Fulkrug del West Ham. GIMENEZ DEVE OPERARSI: LA SITUAZIONE Il futuro dell’attaccante messicano si fa sempre più incerto. Fermo da 45 giorni per un problema alla caviglia, il giocatore si è recarsi in Olanda per sottoporsi ad una visita specialistica, dalla quale è emerso che per ristabilirsi definitivamente dovrebbe sottoporsi ad intervento chirurgico. Sport.periodicodaily.com

