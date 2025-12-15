Gimbo si prepara al suo ritorno alle competizioni, con un nuovo spirito e una determinazione rinnovata. Dopo un periodo di assenza, il campione punta a dimostrare il suo valore, con la mente rivolta principalmente a Camilla, il suo primo pensiero. Un percorso di rinascita che si preannuncia ricco di sfide e di emozioni.

© Ilrestodelcarlino.it - Gimbo prepara il suo ritorno: "Camilla è il mio primo pensiero. Voglio dimostrare il mio valore"

di GIuseppe Poli Gimbo prepara il suo ritorno. Con calma e determinazione, stavolta partendo da lontano, come una lunga rincorsa prima dello stacco davanti all’asticella. Per dimostrare a tutti che i risultati della scorsa stagione non rispecchiano il vero Tamberi. Quello che oggi si divide tra il ruolo di marito, quello di papà e quello di atleta professionista. Gianmarco, come sta vivendo la paternità? "Molto bene. E’ impegnativa, è un cambio di vita importante, che riempie di gioia ogni giorno. Quando mi sveglio e Camilla mi sorride: una gioia incredibile". In che modo sono cambiate le sue priorità dalla nascita di Camilla? "La priorità totale ora ce l’ha lei, in tutto, dal modo in cui dormi alla mattina quando ti svegli, a tutti gli orari. Ilrestodelcarlino.it

TG1 AMARCORD, a casa Gianmarco Tamberi - 01 AGOSTO 2021 - famiglia dell'uomo CHE SALTA PIù IN ALTO

LA RASSEGNA STAMPA DI DOMENICA 14 DICEMBRE 2025 Trump prepara il ritorno con incertezze sui midterm mentre continua la caccia all'uomo dopo la sparatoria di Brown. Tensioni USA-Venezuela e tragedia ISIS in Siria - facebook.com facebook