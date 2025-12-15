Giffoni tra i festival più conosciuti in Italia Confcommercio studio sulle abitudini culturali degli italiani

Il festival cinematografico di Giffoni si conferma tra i più noti in Italia, posizionandosi nella top ten dei consumi culturali degli italiani secondo uno studio di Confcommercio. L'evento rappresenta un punto di riferimento importante nel panorama culturale nazionale, attirando appassionati e visitatori da tutta Italia.

Il festival cinematografico di Giffoni entra dritto nella top ten dei consumi culturali degli italiani. È quanto emerge dallo studio Osservatorio Impresa Cultura Italia – Confcommercio – Swg, realizzato nel settembre 2025. Si tratta di una fotografia approfondita delle abitudini e delle preferenze culturali della popolazione italiana. L’indagine, condotta su un campione rappresentativo dai 18 anni agli over 65, mette in luce un dato: Giffoni si afferma come uno dei riferimenti più solidi del sistema culturale italiano, nonostante il campione di riferimento non tenga conto di uno dei target principali del festival, ovvero quello tra i 13 e i 18 anni. Ildenaro.it

