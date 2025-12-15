Gianmarco Pozzi morto a Ponza la famiglia al ministro Nordio | Vogliamo essere ricevuti giustizia per Gimmy

La famiglia di Gianmarco Pozzi chiede giustizia e un incontro con il ministro Nordio dopo la tragica morte dell’uomo a Ponza. Michel Emi Maritato, criminologo e consulente della famiglia, sottolinea l’importanza di essere ascoltati, ribadendo che non si cercano privilegi, ma risposte chiare e un’attenzione che non deve essere trascurata.

"Non vogliamo privilegi, ma essere ascoltati. La morte di Gimmy non può essere archiviata". A parlare è il criminologo Michel Emi Maritato, consulente della famiglia Pozzi.