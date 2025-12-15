Giallo sull'uomo trovato morto in spiaggia a Sanremo | nei paraggi cabine danneggiate e tracce di una carriola

Un uomo è stato trovato morto sulla spiaggia di Sanremo, suscitando mistero e interrogativi. Nei pressi sono state rinvenute cabine danneggiate e tracce di una carriola, mentre l’autopsia e le indagini della Procura cercano di chiarire le cause di questa scomparsa improvvisa. La vicenda resta avvolta da un alone di incertezza.

La morte di un giovane pakistano trovato tra i due porti di Sanremo resta avvolta dal mistero. Nessun segno di violenza, ma anomalie sul luogo e un’autopsia disposta dalla Procura. Fanpage.it

