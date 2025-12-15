Già cinque casi La malattia torna a far paura dopo 30 anni | sintomi e rischi

Dopo oltre quarant’anni di assenza, l’Europa si trova nuovamente di fronte a un focolaio di lebbra, una malattia infettiva ormai rara. Con cinque casi ufficiali registrati, questa riemergenza riporta alla memoria i rischi e i sintomi di una patologia considerata quasi scomparsa, evidenziando l’importanza di vigilare e prevenire eventuali diffusioni.

Dopo oltre quarant’anni senza casi ufficiali, l’Europa torna a confrontarsi con una malattia infettiva oggi estremamente rara: la lebbra. A partire dalla scorsa settimana sono stati segnalati alcuni casi in Romania e Croazia, notizia confermata dalle autorità sanitarie nazionali. L’episodio ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, pur senza generare allarme sanitario. In Romania il primo caso accertato riguarda una donna di origine asiatica impiegata in un centro benessere a Cluj-Napoca, nel nord-ovest del Paese. A seguito dei controlli, altre tre persone legate allo stesso ambiente lavorativo sono risultate positive, mentre alcuni casi sospetti restano sotto osservazione medica. Thesocialpost.it

