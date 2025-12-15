GF l’ex compagna di Domenico D’Alterio svela | Non è lo stesso che conosco io lo amo ancora ma…

Valentina, ex compagna di Domenico D’Alterio, torna a parlare di lui al Grande Fratello, rivelando di non riconoscere più l’uomo che ha conosciuto. Mentre i fan attendono la finale tra Omer Elomari e Domenico, lei esprime dubbi sulla possibilità che il suo ex possa vincere il reality. L’articolo esplora le sue parole e le dinamiche del percorso di Domenico nel programma.

Valentina torna a parlare di Domenico D’Alterio, da quando è al Grande Fratello non lo riconosce. Stasera i fan del Grande Fratello scopriranno chi potrà accedere alla finale tra Omer Elomari e Domenico D’Alterio, l’ex compagna di lui non pensa che sarà lui a vincere il reality. In un’intervista concessa a Fanpage la donna ha ribadito quando abbia sofferto a causa del suo comportamento del gieffino, queste le sue parole: “Sto così. All’inizio erano gli abbracci, i baci sul collo e gli atteggiamenti in generale spinti con Benedetta a infastidirmi. Quando quelli sono scemati, hanno addirittura cominciato a dormire insieme”. Bollicinevip.com

