Gesto di generosità di un' anonima donatrice al Comune 33 opere dell' artista cesenate Paolo Grilli

Un gesto di generosità anonima ha portato alla consegna al Comune di Cesena di 33 opere dell'artista cesenate Paolo Grilli. Nato nel 1857 e scomparso nel 1952, Grilli rappresenta una figura significativa nel panorama artistico locale, e queste opere arricchiscono il patrimonio culturale della città.

