Gesto di generosità di un' anonima donatrice al Comune 33 opere dell' artista cesenate Paolo Grilli

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ben 33 opere dell’artista cesenate Paolo Grilli, nato a Cesena nel 1857 e morto a Roma nel 1952, sono state donate in questi giorni alla città di Cesena. La gradita donazione, offerta da una persona che ha chiesto di rimanere anonima, riguarda una collezione di ritratti di famiglia, opere. Cesenatoday.it

