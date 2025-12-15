George Clooney | Non bacerò più ragazze sul set Il patto con Amal

George Clooney annuncia di non bacerà più le sue colleghe sul set, postando un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale e professionale. Dopo anni di ruoli da latin lover e commedie romantiche, l’attore ha deciso di adottare un nuovo approccio, segnando un cambiamento nelle sue abitudini lavorative e personali, in concomitanza con il suo matrimonio con Amal.

Dimenticate le commedie romantiche in cui si lasciava andare ad appassionati baci con le colleghe attrici: George Clooney ha appeso la laurea da latin lover al chiodo. Tutto sarebbe scaturito da una discussione con la sua Amal, quando ha compiuto 60 anni. Non bacerà più le ragazze sul set, ha ammesso a un giornalista del Daily Mail. Niente più baci romantici per George Clooney. Nella carriera di George Clooney, baci e scene romantiche hanno avuto un certo peso. Non che si basi interamente su questi, s’intende. Ma è impossibile non ammettere che abbiano contribuito a cucirgli addosso l’abito da rubacuori dal fascino irresistibile. Dilei.it

