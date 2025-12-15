George Clooney | Non bacerò più nessuna donna nei miei film E spiega il motivo

George Clooney annuncia di non baciare più le attrici nei suoi film, spiegando le ragioni di questa scelta. L'attore 64enne, noto per il suo fascino e le sue interpretazioni, ha deciso di interrompere questa pratica, nonostante abbia condiviso momenti di intimità con colleghe di fama internazionale durante le sue produzioni cinematografiche.

George Clooney non bacerà più le colleghe sul set. L'attore 64enne, considerato tra gli uomini più affascinanti del mondo e protagonista di film che per esigenze di scena hanno richiesto il dolce gesto con attrici del calibro di Julia Roberts e Catherine Zeta-Jones, ha preso la decisione qualche. Today.it

