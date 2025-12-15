George Clooney dice stop ai ruoli romantici | Non bacerò più nessuna nei film L'ho deciso con mia moglie

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

George Clooney ha annunciato di aver deciso di non interpretare più ruoli romantici nei suoi film, inclusi baci con attrici. La scelta nasce da una conversazione con sua moglie Amal, influenzando il suo approccio professionale e personale. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nella carriera dell’attore, noto per i ruoli romantici e la sua presenza sul grande schermo.

George Clooney ha annunciato che non bacerà più nessuna attrice nei suoi prossimi film. Il noto attore non reciterà più ruoli romantici dopo una conversazione avuta con la moglie Amal.

