George Clooney dice addio alle scene romantiche | Non bacerò più ragazze sullo schermo

George Clooney annuncia il suo addio alle scene romantiche, dichiarando di non voler più interpretare ruoli che includano baci o situazioni amorose sullo schermo. La star di Ocean's Eleven e E.R. ha deciso di fare questa scelta per motivi personali, segnando un cambiamento significativo nella sua carriera cinematografica.

La star di Ocean's Eleven e E.R. ha deciso di non recitare più in ruoli che prevedano baci o situazioni romantiche sullo schermo. Nel corso di una recente intervista rilasciata al Daily Mail, George Clooney ha dichiarato che, dopo averne parlato con sua moglie Amal Alamuddin, ha deciso di non baciare più ragazze sullo schermo in futuro. L'attore ha spiegato che dopo aver compiuto 60 anni ha preso questa decisione e ha affermato di essere interessato a ruoli differenti rispetto a quelli da seduttore che spesso ha interpretato nel corso della sua carriera. George Clooney non bacerà più ragazze nei film "Ho cercato di seguire la strada di Paul Newman: 'Ok, beh, non bacio più una ragazza'" ha confessato Clooney, spiegando meglio la . Movieplayer.it

