Geolier presenta ufficialmente la tracklist del suo nuovo album,

Geolier annuncia la tracklist del nuovo album Tutto è possibile

Geolier svela oggi la tracklist completa del suo quarto album, Tutto è possibile, con un monito di Pino Daniele in apertura. Geolier svela oggi la tracklist completa del suo quarto album, Tutto è possibile (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), in uscita il 16 gennaio, e lo fa con un racconto che parte da molto lontano: da un monito di Pino Daniele, custodito in un suo brano mai pubblicato. Una frase rimasta sospesa nel tempo, che oggi torna a nuova vita e apre il prossimo album di Geolier. Il titolo è arrivato di colpo, come un segno. E così quel messaggio, ereditato da uno dei più grandi simboli della musica italiana e della sua Napoli, diventa oggi la dichiarazione d’intenti di un artista che continua a superare ogni limite. Spettacolo.eu

SUPER ANNUNCIO DI GEOLIER: C'È ANCHE PINO DANIELE

