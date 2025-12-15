Genova scontri prima della partita Genoa-Inter quindici agenti dei reparti mobili finiscono all' ospedale

Prima della partita Genoa-Inter, si sono verificati scontri tra i tifosi, con quindici agenti dei reparti mobili rimasti feriti e trasportati in ospedale. I disordini sono scoppiati a causa di un'aggressione degli ultrà rossoblù ai pullman provenienti dalla Lombardia, scatenando momenti di tensione e violenza.

