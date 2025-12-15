Genova scontri prima della partita Genoa-Inter quindici agenti dei reparti mobili finiscono all' ospedale

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita Genoa-Inter, si sono verificati scontri tra i tifosi, con quindici agenti dei reparti mobili rimasti feriti e trasportati in ospedale. I disordini sono scoppiati a causa di un'aggressione degli ultrà rossoblù ai pullman provenienti dalla Lombardia, scatenando momenti di tensione e violenza.

genova scontri prima della partita genoa inter quindici agenti dei reparti mobili finiscono all ospedale

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, scontri prima della partita Genoa-Inter, quindici agenti dei reparti mobili finiscono all'ospedale

I tafferugli sono scoppiati a causa di un agguato degli ultrà rossoblù ai pullman arrivati dalla Lombardia. Indagini della Digos per identificare i responsabili Quindici poliziotti feriti. E' il bilancio degli scontri andati in scena ieri pomeriggio prima del match Genoa Inter, a Marassi, ter. Ilgiornaleditalia.it

Genova, scontri davanti a Marassi prima di Genoa-Inter: tre poliziotti feriti lievemente

Video Genova, scontri davanti a Marassi prima di Genoa-Inter: tre poliziotti feriti lievemente

genova scontri prima partitaScontri a Genova con interisti, due feriti, auto in fiamme - Disordini fuori dal Ferraris, a Genova, un'ora e mezza prima della partita tra Genoa e Inter. iltempo.it

genova scontri prima partitaScontri prima di Genoa - Inter, feriti 15 poliziotti. Continuano le indagini - È di 15 poliziotti feriti il bilancio degli scontri tra tifosi andati in scena un'ora prima di Genoa - primocanale.it