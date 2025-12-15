Genova famiglia con 3 bambini intossicata da monossido di carbonio | ricoverati in codice rosso

Una famiglia di cinque persone, tra cui tre bambini, è stata ricoverata in codice rosso a Genova a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali stanno intervenendo per accertare le cause e garantire la sicurezza.

(Adnkronos) – Una famiglia di cinque persone, tra cui tre bambini tra i 4 e gli 8 anni, sono stati ricoverati in codice rosso per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 dicembre, a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia, in provincia di Genova. Sul posto 118,

Borgo Fornari (Genova), famiglia intossicata in casa - Intossicazione da monossido di carbonio che ha messo a rischio la vita di una famiglia di cinque persone. rainews.it

Famiglia intossicata dal monossido di carbonio a Genova, tre in ospedale. Padre trovato dai soccorritori sdraiato a terra con difficoltà a deambulare #ANSA - facebook.com facebook