Genoa Lopez fa chiarezza | mercato e fiducia nel progetto De Rossi

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, il Genoa si presenta con chiarezza, con il direttore sportivo Diego Lopez che commenta il momento della squadra, il progetto di De Rossi e le voci di mercato su Frendrup e Norton-Cuffy.

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, il Genoa sceglie la linea della chiarezza. Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo Diego Lopez ha tracciato un bilancio netto sul momento della squadra, sul lavoro di Daniele De Rossi e sulle voci di calciomercato che circolano attorno a due dei nomi più osservati della rosa, Frendrup e Norton-Cuffy. Un intervento che va oltre l’attualità della partita e racconta la direzione intrapresa dal club, tra crescita sportiva e visione a medio termine. Daniele De Rossi De Rossi e la fiducia come punto di partenza. Lopez ha posto l’accento su un concetto chiave: la fiducia. Como1907news.com

Genoa, Diego Lopez a DAZN: "I ragazzi avevano bisogno della spinta di De Rossi. Mercato? Siamo vigili" - partita movimentato del Ferraris, in casa Genoa ha parlato ai microfoni di DAZN Diego Lopez, Chief of Football del Grifone: "Per giocare a calcio bisogna avere fiducia. msn.com