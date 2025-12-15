Genoa-Inter una quindicina di agenti feriti durante gli scontri

Domenica 14 dicembre 2025, i tifosi di Genoa e Inter si sono scontrati, causando gravi incidenti. Quindici agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti durante gli scontri e hanno dovuto ricevere cure mediche presso gli ospedali locali. L'evento ha suscitato preoccupazione per la sicurezza durante le manifestazioni sportive.

Sono quindici, al momento, gli operatori dei reparti mobili, che sono dovuti ricorrere a cure mediche presso gli ospedali cittadini, rimasti feriti domenica 14 dicembre 2025 durante gli scontri tra i tifosi di Genoa e Inter.Alcune valutazioni sono ancora in corso. La partita, disputata dalle 18. Genovatoday.it Genoa - Inter 3-2 - Highlights - Giornata 37 - Serie A TIM 2014/15 Genoa-Inter, una quindicina di agenti feriti durante gli scontri - Bilancio ancora provvisorio dopo la guerriglia andata in scena intorno al Ferraris domenica. genovatoday.it

Genoa-Inter, scontri tra tifosi fuori da Marassi: tre poliziotti feriti, ecco cosa è successo - Caos a pochi minuti dall'inizio della gara tra Genoa e Inter, valida per la 15a giornata di Serie A. msn.com

Bologna-Juve, Genoa-Inter, Udinese-Napoli e Fiorentina: le ultimissime - facebook.com facebook

Bologna-Juve, Genoa-Inter, Udinese-Napoli e Fiorentina: le ultimissime x.com