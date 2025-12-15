Genoa Inter successo importante per Chivu che può contare su un uomo in più

Il match tra Genoa e Inter si è rivelato una sfida fondamentale, segnando un traguardo importante per i nerazzurri. La vittoria di oggi rafforza la posizione di Inter in classifica, grazie anche a un contributo decisivo di un elemento chiave. Un risultato che dimostra la determinazione della squadra e il valore della prestazione fornita sul campo.

© Internews24.com - Genoa Inter, successo importante per Chivu che può contare su un uomo in più Inter News 24 Genoa Inter, vittoria di valore enorme per la compagine meneghina, che aggancia la testa della classifica. E mister Chivu ha un uomo in più. La prestazione sfoderata da Lautaro Martinez a Marassi contro il Genoa è apparsa la naturale conseguenza dello sguardo rabbioso con cui aveva lasciato San Siro martedì sera, dopo l’ennesima sconfitta immeritata contro il Liverpool. Come analizzato da Il Corriere dello Sport, il capitano argentino ha incarnato la reazione immediata dell’ Inter, trasformando l’orgoglio ferito in determinazione pura. Se i nerazzurri sono riusciti a reagire allo stop europeo, conquistando il primo posto solitario, lo devono soprattutto allo spirito indomito del loro attaccante. Internews24.com ARNAUTOVIC non basta, GILARDINO ferma anche INZAGHI: Genoa-Inter 1-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights Genoa Inter, successo importante dei nerazzurri del match delle 18 di Serie A. Il resoconto della sfida giocata in Liguria - Genoa Inter, i nerazzurri portano a casa una vittoria fondamentale in chiave campionato e si portano al primo posto in classifica. lazionews24.com

Pagelle Genoa-Inter: Bisseck e Lautaro show, Barella guerriero. Ekuban accende il Grifone, Chivu e De Rossi... - Voti e giudizi di rossoblù e nerazzurri dopo il match disputato al Ferrari e valido per la 15ª giornata di Serie A ... tuttosport.com

Genoa-Inter 1-2: neroazzurri in vetta da soli. Colpo Juve a Bologna: decide Cabal di testa La notizia nel primo link nei commenti - facebook.com facebook

Bologna-Juve, Genoa-Inter, Udinese-Napoli e Fiorentina: le ultimissime x.com