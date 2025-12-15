Genoa-Inter | Siap Il Ferraris è un gioiello ma la sua collocazione rende l’ordine pubblico complesso

Prima della partita di Serie A tra Genoa e Inter, sono avvenuti scontri tra tifoserie nelle zone esterne allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Si tratta di un episodio che, pur non essendo raro, evidenzia le criticità legate alla collocazione dello stadio e alle sfide di ordine pubblico in occasione di eventi sportivi di grande richiamo.

"Quanto accaduto ieri a Genova, prima dell’incontro di Serie A Genoa–Inter, con scontri tra tifoserie nelle aree esterne allo stadio Luigi Ferraris, non rappresenta un fatto eccezionale né imprevedibile. È l’emersione di una criticità nota e stratificata nel tempo, che riguarda la gestione. Genovatoday.it Stadio Luigi Ferraris - Sampdoria Genua - AC Cesena 0:0, 18.04.2015 - #groundhopping Genoa-Inter: Siap, "Il Ferraris è un gioiello, ma la sua collocazione rende l’ordine pubblico complesso" - Servono prevenzione, divieti di trasferta e una ristrutturazione che tenga conto della sicurezza del quartiere" ... genovatoday.it

