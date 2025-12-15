Genoa Inter nerazzurri primi in classifica ma con cautela | a Marassi dominio a metà e vetta conquistata

La sfida tra Genoa e Inter si è conclusa con i nerazzurri in vetta alla classifica, grazie a una vittoria che ha alternato momenti di dominio nel primo tempo a una ripresa più combattuta. I tre punti conquistati a Marassi permettono all'Inter di consolidare la posizione di testa, evidenziando un andamento altalenante ma efficace.

Inter News 24 Genoa Inter, l'analisi della vittoria nerazzurra tra primo tempo brillante e ripresa sofferta: i tre punti bastano per la vetta solitaria. Valutate la Inter capolista, sì, ma con equilibrio e moderazione. Il successo per 2-1 ottenuto a Marassi contro il Genoa ha portato i nerazzurri in vetta solitaria alla classifica, approfittando del passo falso del Napoli a Udine e del rallentamento del Milan a San Siro contro il Sassuolo. Tuttavia, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la prestazione della squadra di Cristian Chivu è stata convincente solo a tratti. Il primo tempo è stato di chiaro stampo nerazzurro.

