Genoa Inter Natale in vetta prima del volo in Arabia Saudita | sorpasso riuscito e qualche brivido di troppo

di Lorenzo Vezzaro Genoa Inter, primo posto prima della Supercoppa: la squadra di Chivu supera Napoli e Milan a Marassi, ora vola a Riyadh con entusiasmo. Natale in vetta alla classifica per l’ Inter, prima di volare a Riyadh per la Supercoppa e, forse, incrociare nuovamente Simone Inzaghi, oggi protagonista del calcio saudita. Il successo di Marassi consente ai nerazzurri di firmare un doppio sorpasso su Napoli e Milan, riprendendosi lo scettro del campionato in un momento chiave della stagione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è una vittoria pesantissima, arrivata però con un finale carico di tensione che lascia spazio a qualche riflessione. Internews24.com

Genoa-Inter 1-2! Siamo in vetta fino a Natale! Si poteva soffrire meno ma a Genova è difficile

