Genoa Inter Natale da capolista per i nerazzurri | vittoria a Marassi e sorpasso su Milan e Napoli

A Natale, l'Inter si prende la testa della classifica grazie alla vittoria a Marassi contro il Genoa. I nerazzurri di Cristian Chivu approfittano dei passi falsi di Milan e Napoli, consolidando il loro ruolo di leader nel campionato. Un risultato che avvicina l'Inter alla vetta e riduce le chance delle rivali nella corsa scudetto.

La vittoria ottenuta a Marassi contro il Genoa consente all'Inter di salire in testa alla classifica e di presentarsi al Natale da capolista. Un risultato tutt'altro che scontato, soprattutto alla luce dello scetticismo che aveva accompagnato l'inizio del percorso di Cristian Chivu, allenatore romeno alla sua prima vera esperienza da capo tecnico in Serie A. Il successo in Liguria certifica invece la crescita costante dei nerazzurri, capaci di sfruttare al meglio i rallentamenti di Milan e Napoli.

“Finalmente? Ma se cinque mesi fa ci davano per ottavi o decimi perché eravamo finiti”: anche Chivu si arrabbia - Chivu si sta togliendo qualche sassolino della scarpa: lo ha fatto già nella conferenza stampa pre Genoa (“ Dicevano che eravamo falliti e finiti, ma siamo ancora lì, a metterci tutti la faccia e non ... ilfattoquotidiano.it

