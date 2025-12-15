Genoa Inter il gol di Bisseck porta ad un dato incredibile Solo il BDortmund ha fatto meglio in Europa

Il gol di Bisseck nel match tra Genoa e Inter ha portato a un risultato sorprendente, posizionando la squadra in una classifica europea di tutto rispetto. Solo il Borussia Dortmund ha fatto meglio in termini di rendimento in questa speciale statistica, evidenziando l'importanza delle prestazioni difensive e offensive del difensore centrale.

© Internews24.com - Genoa Inter, il gol di Bisseck porta ad un dato incredibile. Solo il B.Dortmund ha fatto meglio in Europa Inter News 24 Genoa Inter, il gol del difensore centrale Bisseck porta ad un dato a dir poco incredibile: solamente il Borussia Dortmund ha fatto meglio in Europa. La vittoria esterna per 2-1 dell’ Inter contro il Genoa è stata sbloccata dal primo gol stagionale del difensore tedesco Yann Bisseck, protagonista di una partita che ne ha esaltato non solo le doti offensive, ma anche la duttilità tattica. Bisseck centrale nel finale: jolly per Chivu. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro ha concluso il match del Ferraris nel ruolo di centrale puro. A causa del cartellino giallo rimediato dallo svizzero Manuel Akanji – avvenuto subito dopo la rete incassata dal Genoa – Bisseck ha infatti invertito la sua posizione con il compagno. Internews24.com BISSECK + LAUTARO, Chivu non sbaglia! Genoa-Inter 1-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Genoa-Inter 1-2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica - 2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica ... sport.sky.it

Pagelle Genoa-Inter: Bisseck e Lautaro show, Barella guerriero. Ekuban accende il Grifone, Chivu e De Rossi... - Voti e giudizi di rossoblù e nerazzurri dopo il match disputato al Ferrari e valido per la 15ª giornata di Serie A ... tuttosport.com

Bologna-Juve, Genoa-Inter, Udinese-Napoli e Fiorentina: le ultimissime - facebook.com facebook

Bologna-Juve, Genoa-Inter, Udinese-Napoli e Fiorentina: le ultimissime x.com