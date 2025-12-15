Genoa-Inter De Rossi sbrocca | Sono il veleno! Non me ne parlate più
Daniele De Rossi ha espresso la sua frustrazione dopo la sconfitta del Genoa contro l’Inter, definendosi “il veleno” e chiedendo di non parlarne più. Il suo commento diretto riflette l’intensità con cui affronta le sfide del club e le emozioni legate a questa difficile partita.
Daniele De Rossi ha commentato la recente sconfitta del Genoa contro l’Inter con la schiettezza che lo contraddistingue. Durante la conferenza stampa post-partita, un giornalista ha sollevato il tema delle critiche sui social, in particolare quelle rivolte al portiere Leali. La risposta dell’ex allenatore della Roma è stata immediata e dura: "Sono il veleno, a me non interessano. E non me parlate più". Il tecnico del Grifone ha voluto chiudere subito ogni discussione su un argomento che reputa tossico, sottolineando come l’attenzione debba rimanere sul campo e non sui messaggi online. Il riferimento ai social e al ‘fuoco amico’ che colpisce i calciatori è stato inevitabile, ma De Rossi ha deciso di non concedere spazio alle polemiche. Liberoquotidiano.it
