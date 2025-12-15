Genoa Inter buoni spunti per la Supercoppa | ambizioni intatte e voglia di riscatto dopo Liverpool

Il match tra Genoa e Inter offre spunti interessanti per la Supercoppa, evidenziando le ambizioni della squadra di Chivu e la volontà di riscattarsi dopo l’esperienza a Liverpool. Con una solidità internazionale e numeri da grande europea, i nerazzurri puntano a valorizzare la continuità per conquistare nuovi trofei e rafforzare la propria leadership.

Inter News 24 Genoa Inter, la squadra di Chivu guarda alla Supercoppa: solidità internazionale, numeri da big europea e la necessità di trasformare la continuità in trofei. La sfida contro il Liverpool ha lasciato scorie evidenti, ma non ha ridimensionato il percorso complessivo dell’Inter, che continua a muoversi su livelli di assoluta eccellenza nel panorama europeo. La gara di Champions non è stata fortunata né brillante sotto ogni aspetto, e nemmeno la direzione arbitrale ha aiutato, ma il dato di fondo resta: i nerazzurri sono pienamente competitivi contro le grandi del continente. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno alla sua prima vera stagione da tecnico di vertice, sta mostrando una continuità di rendimento che la colloca stabilmente tra le big. Internews24.com

ARNAUTOVIC non basta, GILARDINO ferma anche INZAGHI: Genoa-Inter 1-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights

Genoa-Inter 1-2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica - 2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica ... sport.sky.it