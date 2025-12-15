Gene Simmons tuona contro le radio degli Stati Uniti | Pagati peggio dello schiavi

Gene Simmons si presenta davanti alle autorità statunitensi, criticando duramente le radio americane. Durante l'audizione, il musicista ha espresso dure accuse sul trattamento economico riservato agli artisti, paragonandolo allo sfruttamento degli schiavi. La sua testimonianza ha acceso un acceso dibattito sul ruolo delle radio nella promozione musicale e nelle condizioni dei musicisti.

Il 9 dicembre il bassista dei Kiss è intervenuto in un incontro con la sottocommissione giudiziaria del Senato degli Stati Uniti a supporto del Music Fairness Act, che impone alle stazioni radio di concedere in licenza la trasmissione di brani di artisti. " Chiamiamola per quello che è, un'ingiustizia che va avanti da decenni.Quando lavori duro e arrivi in cima, cosa ottieni? Zipperooney.

