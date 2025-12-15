Gemitaiz annuncia l’Elsewhere Live Tour 2026 al via da giugno

Gemitaiz torna a esibirsi dal vivo con l'Elsewhere Live Tour 2026, annunciato recentemente. Il rapper sarà protagonista dei principali festival italiani a partire da giugno, portando sul palco il suo talento e la sua energia. Un evento imperdibile per i fan e gli appassionati di musica urbana, in attesa delle date ufficiali e delle novità della tournée.

Gemitaiz annuncia il suo tanto atteso ritorno live nei maggiori festival italiani con Elsewhere Live Tour 2026. Dopo aver pubblicato il suo nuovo album Elsewhere ( Tanta Roba LabelColumbia RecordsSony Music Italy ), Gemitaiz annuncia anche il suo tanto atteso ritorno live nei maggiori festival italiani con Elsewhere Live Tour 2026. Un annuncio che arriva con una sola necessità: quella di riportare live la potenza della sua musica. Quella stessa che si ascolta nei dischi e nei brani che hanno contribuito a fare di Gemitaiz uno degli artisti più stimati della scena rap italiana, ma che è proprio sul palco che raggiunge la sua massima espressione, e per quest'occasione accompagnato sul palco anche da musicisti d'eccezione.