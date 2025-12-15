L’Italia si prepara a contribuire alla stabilizzazione di Gaza nel dopoguerra, valutando l'invio di carabinieri ed esercito. Fonti ufficiali confermano la disponibilità del paese a partecipare alla forza internazionale di peacekeeping, in vista del vertice di domani a Doha, convocato dal Centcom degli Stati Uniti per il Medio Oriente.

Gaza, l'Italia pronta è pronta: possibile invio di carabinieri ed esercito

L’ Italia è pronta a fare la propria parte nel dopoguerra a Gaza. Fonti governative confermano la disponibilità a contribuire con carabinieri ed esercito alla forza di stabilizzazione internazionale in fase di pianificazione, che sarà al centro del vertice in programma domani a Doha, convocato dal Centcom, il comando centrale degli Stati Uniti per il Medio Oriente. All’incontro parteciperanno circa venti Paesi e Roma sarà presente con una rappresentanza militare. Restano numerosi i nodi da sciogliere, a partire dal disarmo di Hamas, dalle responsabilità operative e dal mandato della missione. Come altre capitali, anche l’Italia chiederà precise garanzie di sicurezza per i militari sul terreno e chiarimenti sulle modalità di allestimento della base operativa. Thesocialpost.it

