Gaza le famiglie sfollate preparano le tende per il gelo invernale dopo l' alluvione

A Gaza, migliaia di famiglie palestinesi sfollate vivono in tende precarie, già colpite da alluvioni recenti. Con l’avvicinarsi della stagione invernale, si preparano a fronteggiare il gelo, mentre continuano le difficili condizioni di vita e le sfide quotidiane in un contesto di crisi umanitaria.

© Lapresse.it - Gaza, le famiglie sfollate preparano le tende per il gelo invernale dopo l'alluvione Migliaia di famiglie palestinesi sfollate vivono in tende, sparse per tutto il territorio di Gaza. Gli sfollati si preparano ad affrontare altre intemperie, prima dell'arrivo della fredda stagione invernale. I gruppi di soccorso e i residenti hanno avvertito che le tende distribuite durante l'estate non erano progettate per resistere alle condizioni invernali. L'alluvione causata dalla tempesta della scorsa settimana ha messo in evidenza le carenze nella distribuzione degli aiuti, nonostante il cessate il fuoco in vigore da due mesi. La tempesta Byron ha allagato i campi a Khan Younis, Rafah e Deir al-Balah, lasciando in alcune zone acqua alta fino alle ginocchia.

Forti piogge su Gaza, allagate le tende delle famiglie sfollate - Le forti piogge che da ieri flagellano la Strisica di Gaza hanno allagato migliaia di tende dove hanno trovato rifugio le famiglie di sfollati, bagnando abiti, cibo e i pochi beni rimasti e rendendo ... ansa.it

La tempesta Byron ha colpito Gaza duramente. Le tende delle famiglie sono allagate, i bambini soffrono il freddo e rischiano la vita. I nostri team sono al loro fianco, pronti a fornire coperte, kit invernali per i bimbi, nuove tende. Ora più che mai, ogni aiuto p - facebook.com facebook