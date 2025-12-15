Gattile Forlanini | Ogni mese paghiamo 400 euro per stare lì ma dalla Regione niente permesso per la raccolta fondi

Il Gattile Forlanini, gestito dall’associazione Azalea, si trova in difficoltà finanziarie e cerca di raccogliere fondi per sostenere i propri 200 felini. Tuttavia, la Regione ha negato l’autorizzazione alla raccolta fondi, impedendo all’associazione di reperire risorse essenziali per continuare la propria attività di cura e tutela degli animali.

