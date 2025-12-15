Gate23 venerdì 19 dicembre presentazione del nuovo album di Marco Baracchino da Symphony

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 dicembre, presso Symphony Record Shop, Giovanni Nuti introduce la versione in vinile del nuovo album di Marco Baracchino,

gate23 venerd236 19 dicembre presentazione del nuovo album di marco baracchino da symphony

© Livornotoday.it - "Gate23", venerdì 19 dicembre presentazione del nuovo album di Marco Baracchino da Symphony

Venerdì 19 dicembre, alle 18.30 da Symphony Record Shop, Giovanni Nuti presenta la versione in vinile del nuovo albumGate23 - A long journey” di Marco Baracchino. L’album, disponibile in vinile rosso in edizione limitata, segna una tappa fondamentale nella carriera musicale di Baracchino, non. Livornotoday.it