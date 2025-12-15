Gate23 venerdì 19 dicembre presentazione del nuovo album di Marco Baracchino da Symphony
Venerdì 19 dicembre, presso Symphony Record Shop, Giovanni Nuti introduce la versione in vinile del nuovo album di Marco Baracchino,
Venerdì 19 dicembre, alle 18.30 da Symphony Record Shop, Giovanni Nuti presenta la versione in vinile del nuovo album “Gate23 - A long journey” di Marco Baracchino. L’album, disponibile in vinile rosso in edizione limitata, segna una tappa fondamentale nella carriera musicale di Baracchino, non. Livornotoday.it
Venerdi 19 Dicembre alle oer 18:30 non prendete impegni Giovanni Nuti presenta il nuovo album di Marco Baracchino nel nostro negozio , un occasione da non perdere !!!! @marcobaracchino @giovanninuti #marcobaracchino #giovanni nuti - facebook.com facebook