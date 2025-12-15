Gasparri FI | Orrore per l’ulteriore strage contro gli ebrei

Il commento di Gasparri (FI) esprime forte condanna per l’attacco contro la comunità ebraica in Australia, evidenziando l’allarmante diffusione dell’antisemitismo a livello globale. La violenza incidente durante le celebrazioni rappresenta un grave segnale di preoccupazione per la sicurezza delle comunità ebraiche in tutto il mondo.

ROMA – “Orrore per l’ulteriore strage contro gli ebrei in occasione della festa della comunità ebraica in Australia, che dimostra come l’ondata di antisemitismo e di violenza si sta estendendo in tutto il mondo in modo preoccupante. Dobbiamo fronteggiare questa violenza prima che sia troppo tardi. Le mani di questi assassini sono armate anche da chi usa parole farneticanti contro gli ebrei e, purtroppo, questo avviene anche in Italia. Dobbiamo rafforzare quindi i presidi legislativi contro l’antisemitismo. Sono aperto a ogni tipo di confronto e a ogni tipo di modifica purché anche il Parlamento italiano dia un segnale in questa direzione ed è per questo che ho presentato, nei mesi scorsi, una proposta di legge che chiedo venga discussa immediatamente. Lopinionista.it

