Garlasco Sempio e la foto della donna nuda | i post dopo le sentenze

L'articolo analizza i post pubblicati da Andrea Sempio, coinvolto nel caso di Chiara Poggi a Garlasco, e il loro possibile collegamento con le tappe giudiziarie di Alberto Stasi. Tra immagini e commenti, emergono elementi che hanno attirato l'attenzione degli inquirenti, svelando un passato digitale complesso e inquietante.

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Sempio e la foto della donna nuda: i post dopo le sentenze Dal passato digitale di Andrea Sempio, il 38enne indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emergono post Facebook considerati inquietanti dagli inquirenti per la coincidenza con le tappe giudiziarie di Alberto Stasi.Il 12 dicembre 2015, il giorno dopo la condanna definitiva di Stasi a 16 anni, Sempio pubblica un'immagine di un agnello sacrificale, interpretata come allusione a Stasi "vittima innocente". Lui si difende spiegando che si tratta di una pittura rupestre delle grotte di Altamira, scaricata mentre studiava le origini dell'arte umana. Il legale di Stasi, Antonio De Rensis, la definì invece "una realtà, non una suggestione". Liberoquotidiano.it Garlasco: FOTO INEDITE 13 Agosto 2007 - Andrea Sempio, le gemelle Cappa e Maria Rosa Poggi L'agnello sacrificale e la donna nuda: i post pubblicati da Andrea Sempio nei giorni della condanna di Alberto Stasi - Dal passato di Andrea Sempio , nuovo indagato per il caso Garlasco , emergono dei dettagli a dir poco inquietanti e giudicati sospetti ... notizie.tiscali.it

Garlasco, gli incredibili post di Andrea Sempio dopo il delitto: l'agnello sacrificale e la donna nuda - Post su Facebook — dall'agnello sacrificale all'evocazione del "Piccolo Principe" — riaccendono i sospetti su Andrea Sempio mentre la Procura di Pavia chiude gli atti per l'incidente probatorio. lasicilia.it

Andrea #Sempio, 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi (uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007), ha rilasciato la sua prima intervista dopo il deposito della perizia genetica della dottoressa Denise Albani a "Quarto Grado" - facebook.com facebook

#garlasco, #andrea sempio: «Il mio Dna su #chiara poggi Può essere un mio parente di 500 anni fa. Ora tenteranno di creare un mostro» x.com