La riapertura del caso Garlasco riaccende i riflettori su uno dei delitti più noti della cronaca italiana, riportando alla luce nuovi dettagli e interrogativi. Dopo anni di silenzio, le indagini si avvicinano a un momento cruciale, alimentando attese e dubbi sulla verità dietro uno dei casi più discussi del paese.

© Thesocialpost.it - Garlasco, quei capelli in bagno riaprono il giallo: indagini verso il momento cruciale

La riapertura del caso Garlasco rimette al centro uno dei delitti più discussi della cronaca italiana e riapre interrogativi che sembravano chiusi da anni. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, torna sotto la lente degli inquirenti, con nuovi accertamenti su atti, reperti e valutazioni che per lungo tempo erano stati considerati definitivi. Il nuovo impulso investigativo nasce dall’esigenza di fare chiarezza su aspetti rimasti in ombra e su passaggi ancora pieni di zone grigie. La Procura di Pavia ha deciso di approfondire il materiale raccolto sulla scena del crimine, anche alla luce di nuove perizie e consulenze che potrebbero offrire una lettura diversa rispetto a quella cristallizzata nelle sentenze passate. Thesocialpost.it

Garlasco, il giallo dei capelli ritrovati sul tappetino del bagno. “Tracce rimaste senza un nome” - Dalle analisi effettuate sin dal 2007 al nuovo reperto individuato per la prima volta quest’estate Per i carabinieri potrebbero riscrivere la scena del delitto. msn.com