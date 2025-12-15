Garlasco – Il ciondolo l’orologio e la cavigliera di Chiara Poggi I consulenti della famiglia | Mai analizzati ma per noi importanti

Garlasco – Gli oggetti personali di Chiara Poggi, tra cui un ciondolo, un orologio e una cavigliera, sono stati conservati con cura dai consulenti della famiglia. Nonostante siano rimasti chiusi per anni, rappresentano dettagli importanti che potrebbero fornire preziosi spunti di riflessione nell’ambito delle indagini.

Sono rimasti chiusi per anni, conservati con cura, quasi intoccabili. Una catenina con un ciondolo a forma di dente di squalo, alcuni braccialetti — uno con inciso il nome "Chiara" — l'orologio, una cavigliera. Sono gli oggetti che Chiara Poggi indossava il giorno in cui venne uccisa, il 13 agosto 2007, nella villetta di via Pascoli a Garlasco. Oggi, a diciotto anni di distanza, tornano al centro di una vicenda giudiziaria che non smette di riaprirsi. A riportarli all'attenzione è Dario Redaelli, criminologo e consulente della famiglia Poggi, nel corso della trasmissione Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4.