Garlasco è giallo sulle formazioni pilifere trovate a casa Poggi | cosa dice la perizia

A Garlasco si apre un nuovo capitolo nel caso di omicidio di Chiara Poggi, con l'attenzione rivolta alle formazioni pilifere trovate nell'abitazione. L'incidente probatorio, che si concluderà il 18 dicembre, mira a definire le prove scientifiche raccolte negli ultimi due mesi, contribuendo a fare chiarezza sul caso.

L'incidente probatorio del caso sull' omicidio di Garlasco si chiuderà giovedì 18 dicembre, quando verranno cristallizzate le prove scientifiche raccolte negli ultimi due mesi. Il perito nominato dal gip, Denise Albani, dovrà relazionare le parti sui risultati raggiunti ma non ci sarà il disvelamento di tutte le prove finora raccolte. Infatti, per esempio, non sono parte di questa parte di indagine la consulenza medico-legale richiesta dalla procura di Pavia alla dottoressa Cristina Cattaneo e la Bpa dei Ris di Cagliari. La dottoressa Abani, scelta dalla parte terza giudicante, avrà il compito di spiegare come ha raggiunto quelle conclusioni e le parti potranno presentare le proprie contro-consulenze, che potranno diventare oggetto di dibattimento nel caso in cui si arrivasse al processo per l'omicidio di Chiara Poggi. Ilgiornale.it

La perizia del delitto di Garlasco: Dna di Sempio sulle unghie di Poggi

