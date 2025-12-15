Garlasco Chiara Poggi cercò aiuto | il suo sangue sul telefono e i gioielli dimenticati
Nel luglio 2025 è stata scoperta una goccia di sangue sotto la cornetta del telefono fisso di Garlasco, rivelando che Chiara Poggi cercava aiuto durante l'aggressione del 2007. Questo dettaglio, insieme ai gioielli dimenticati e ad altri elementi emersi, apre nuovi scenari sulla sua ultima telefonata e le circostanze della tragica vicenda.
Chiara Poggi cercava aiuto. Lo rivela una singola goccia di sangue scoperta nel luglio 2025 sotto la cornetta del telefono fisso della villetta di Garlasco: la ragazza uccisa il 13 agosto 2007 provò a chiamare qualcuno, il fratello, la madre o forse la polizia durante l’aggressione. Non si trattò quindi di una morte improvvisa né di un aggressore che la colpì di sorpresa, ma Chiara ebbe il tempo di reagire. La goccia di sangue sul telefono. Secondo le analisi dei RIS, la goccia ha un’inclinazione di circa 19 gradi, facendo pensare che la cornetta era sollevata nel momento in cui il sangue cadde: l’assassino colpì Chiara proprio mentre cercava di telefonare, poi sistemò la cornetta lasciando quella traccia ematica. Panorama.it
Le verità di Garlasco, il documentario di Sky TG24
