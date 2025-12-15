Garlasco chi ha chiamato Chiara Poggi mentre moriva | uno choc
L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, torna a fare notizia con nuove indagini della Procura di Pavia. Le recenti evidenze puntano su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, indagato per concorso in omicidio, riaccendendo i riflettori su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.
Il delitto di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, torna al centro delle cronache con nuove indagini della Procura di Pavia che puntano su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Marco, indagato per concorso in omicidio. Tra gli elementi chiave emerge una macchia di sangue rinvenuta sotto la cornetta del telefono fisso di casa Poggi. Questa traccia, una goccia obliqua e con inclinazione di circa 19 gradi, suggerisce che Chiara abbia alzato la cornetta per chiedere aiuto – tra i numeri memorizzati c'era quello della stazione dei carabinieri di Garlasco – prima di essere colpita. Liberoquotidiano.it
Il caso del delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, potrebbe presto arrivare a una svolta: secondo l'analisi delle celle, "sembra evidente che Andrea non potesse essere a Vigevano, durante la seconda chiamata Sempio si trovava o a casa sua, o al ma