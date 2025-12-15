© Liberoquotidiano.it - Garlasco, capelli "senza nome" in bagno: cosa ancora non torna

Tanti gli elementi ancora da definire nel delitto di Garlasco, cioè l'uccisione della 26enne Chiara Poggi nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. Tra questi ci sono dei capelli senza nome trovati in uno degli ambienti-chiave dell’omicidio, il bagno della casa in cui si è consumato il delitto. L'elemento, come si legge sul Giorno, sarebbe emerso dalla relazione genetico-forense del perito Denise Albani per l’incidente probatorio di Pavia, dove si parla delle operazioni dello scorso 4 luglio, quando tutti i reperti sono stati ispezionati e sottoposti a prelievo. Sul residuo di tappetino del bagno, in particolare, sarebbero state rinvenute "tre presunte formazioni pilifere", mentre un’altra formazione pilifera sarebbe rimasta sulla garza utilizzata come tampone orale nell’autopsia. Liberoquotidiano.it

#GARLASCO: ANALISI GENETICA DEI CAPELLI repertati nella villetta di Chiara #Poggi

Garlasco, il giallo dei capelli ritrovati sul tappetino del bagno. “Tracce rimaste senza un nome” - Dalle analisi effettuate sin dal 2007 al nuovo reperto individuato per la prima volta quest’estate Per i carabinieri potrebbero riscrivere la scena del delitto. msn.com