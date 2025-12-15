Gangi inaugurata la casa di Babbo Natale | Letterine e caramelle per i più piccoli

A Gangi è stata inaugurata la Casa di Babbo Natale, situata in corso Umberto I, nell’ex negozio Alongi. L’apertura ha visto l’allestimento di uno spazio magico dedicato ai più piccoli, con letterine e caramelle, creando un’atmosfera festosa e natalizia nel centro del paese.

© Palermotoday.it - Gangi, inaugurata la casa di Babbo Natale: "Letterine e caramelle per i più piccoli" E' stata inaugurata ieri pomeriggio (domenica), in corso Umberto I (ex negozio Alongi) la Casa di Babbo Natale. La casa, allestita dalla Fidapa con il patrocinio del Comune di Gangi, rimarrà aperta, dalle ore 17 alle 19.30 nei giorni previsti da calendario ma comunque fino al 6 gennaio.

