gangi acquistato pick up per emergenza idrica e incendi

Il comune di Gangi con i 72 mila euro stanziati nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) assegnate alla Regione dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per gli Affari regionale e le Autonomie ha acquistato un mezzo per fronteggiare l’emergenza. Palermotoday.it

