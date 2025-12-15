GALÀ DEI 500 | PIERO CHIAMBRETTI TORNA SU CANALE 5 PARATA DI VIP NELLA FESTA FIAT

Il GALÀ DEI 500 torna su Canale 5 con un evento dedicato alle eccellenze italiane. Piero Chiambretti riprende il suo ruolo di conduttore, accompagnato da una serata ricca di ospiti e momenti di prestigio, celebrando il design, la cultura e l’arte del Bel Paese. Una grande festa che mette in luce il talento e lo stile italiani.

Martedì 16 dicembre, in seconda serata, Canale 5 presenta "GALA' DEI 500 – Eccellenze Italiane", un evento speciale condotto da Piero Chiambretti, dedicato alle storie, ai talenti e ai protagonisti che hanno reso grande l'Italia nel mondo. Un percorso narrativo che Piero Chiambretti ricostruisce, insieme agli ospiti, eccellenze del nostro presente. Il programma, girato a Torino all'interno dell'Heritage Hub di Stellantis, celebra l'ingegno, la creatività e la capacità italiana.