Twinset ha annunciato la nomina di Gabriele Maggio come nuovo Chief Executive Officer. Con un'esperienza consolidata nel settore moda, Maggio guiderà lo sviluppo del marchio italiano, puntando a rafforzarne la presenza e l'innovazione sul mercato internazionale. La scelta riflette l'impegno di Twinset nel proseguire la crescita e l'evoluzione del brand.

© Lettera43.it - Gabriele Maggio nuovo ceo di Twinset

Twinset ha annunciato la nomina di Gabriele Maggio come nuovo Chief Executive Officer del marchio italiano di moda femminile. La nomina di Maggio si inserisce nel contesto riassetto proprietario della società, detenuta da giugno da Borletti Group e Quadrivio & Pambianco con partecipazione paritetica, dopo l’acquisizione tramite il fondo Made in Italy Fund II. Chi è Gabriele Maggio. Maggio da dicembre 2023 ha guidato come amministratore delegato il brand Elisabetta Franchi (Betty Blue). In precedenza (2019-2023) era stato presidente e ceo di Stella McCartney, e prima ancora (2016-2019) direttore generale di Moschino. Lettera43.it

Il ruolo dell’Italia nel nuovo sistema moda mondiale – Gabriele Maggio

Gabriele Maggio nuovo CEO di Twinset - Twinset ha annunciato la nomina di Gabriele Maggio come nuovo Chief Executive Officer del marchio italiano di moda femminile. msn.com