Il futuro di Mike Maignan al Milan è al centro delle discussioni, con particolare attenzione alle trattative per il rinnovo contrattuale. Il portiere francese si è dimostrato una figura fondamentale per il club, attirando l'interesse sia dei tifosi che della dirigenza, che valutano le condizioni per prolungare il suo rapporto con i rossoneri.

© Milanzone.it - Futuro Maignan: si parla di cifre per il rinnovo con il Milan

Mike Maignan resta al centro dell’attenzione in casa Milan, non solo per le sue prestazioni tra i pali, ma soprattutto per il futuro contrattuale con il club rossonero. Contratto in scadenza tra soli 7 mesi, per il Francese protagonista di una prima parte di stagione di alto profilo. La trattativa per il rinnovo, quindi, sta vivendo un momento cruciale e dopo settimane di indiscrezioni e contatti interlocutori tra le parti, la questione economica sembra diventare lo snodo cruciale. Capiamo quindi insieme quali sono le richieste, le cifre proposte e a quale scenario i tifosi potrebbero doversi preparare; sempre sottolineando come la volontà di mantenere in rosa il proprio numero uno, resta uno dei punti fermi del progetto tecnico rossonero. Milanzone.it

??CONFERMA !! ?? DUE SQUADRE DI PREMIER LO VOGLIONO, PRONTI 30 MILIONI PER GIMENEZ #acmilan

Borghi analizza la vittoria del Milan e parla del futuro di Maignan - Segui le ultimissime sui rossoneri La vittoria del Milan sulla Lazio è stata un segnale importante per il campionato, ma a fare la ... milannews24.com

Futuro Maignan, l’ultima speranza del Milan è Allegri - Già all'inizio della scorsa estate, le strade del club rossonero e del portiere classe 1995 si stavano per separare, con la corte del Chelsea che, però, non è andata a buon fine a causa dell'offerta ... corrieredellosport.it

MAIGNAN, FENOMENO! Marcolin su DAZN: "È il miglior Maignan di sempre, ha leadership!" E sul futuro... la voglia di rinnovo è chiara! https://www.milannews24.com/milan-sassuolo-marcolin-dazn-maignan/ #Maignan #Milan #Calciomercato #SerieA - facebook.com facebook

“Non abbiamo mai parlato di cifre per Maignan. Lui qua sta bene, e noi con lui. Avremo modo di discutere del futuro” Le parole del ds del #Milan, Igli #Tare, a pochi minuti dalla partita contro il #Sassuolo x.com