furto con scasso da 20mila euro e ci hanno portato via tutti i ricordi

Un furto con scasso da circa 20.000 euro ha sconvolto una famiglia ad Arezzo, lasciandoli senza alcuni tra i ricordi più cari. Dopo una serata fuori, al loro ritorno, hanno trovato la loro abitazione totalmente devastata, evidenziando l'entità del danno e la violenza dell'episodio.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Rientrano a casa dopo una normale serata fuori e trovano l’appartamento completamente devastato. È successo sabato pomeriggio, tra le 17.30 e le 21.15, in una palazzina residenziale di via Trasimeno. I proprietari, Silvana O. e il marito, non avevano notato nulla di anomalo dall’esterno: la porta blindata era chiusa e non presentava segni evidenti di effrazione. Una volta entrati, però, la scena che si è presentata davanti ai loro occhi ha chiarito immediatamente cosa fosse accaduto. Le ante del soggiorno erano completamente aperte, le stanze messe a soqquadro, armadi svuotati e oggetti sparsi ovunque. Lanazione.it

