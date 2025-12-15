Furto al Centro Commerciale Campania beccate giovanissime

Durante un'operazione al Centro Commerciale Campania, i carabinieri hanno individuato un gruppo di giovani, tra cui alcune minorenni, sorprese mentre avevano appena sottratto merce per circa 600 euro da un noto negozio. L'intervento ha portato al loro riconoscimento e alle conseguenti verifiche, evidenziando l'attività di prevenzione e contrasto ai reati nei centri commerciali.

All’interno del Centro Commerciale Campania, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno individuato un gruppo di ragazze, alcune delle quali minorenni, sorprese dopo aver asportato merce per un valore complessivo di circa 600 euro da un noto punto vendita. Casertanews.it ERANO IL TERRORE DEL PARCHEGGIO DEL CAMPANIA– Furti d’auto nel centro commerciale, incastrata banda Furto al centro commerciale: arrestate tre persone - I carabinieri, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto merce trafugata per un valore di migliaia di euro ... ciociariaoggi.it

Furto al centro commerciale di Beinasco: con un'auto rubata sfondano la vetrina, fanno incetta di profumi e scappano - Un furto verosimilmente rocambolesco quello che è avvenuto nella serata di domenica, 7 dicembre, a Beinasco, a danno di un negozio del centro commerciale Flash. torinotoday.it

Grave furto e atti vandalici al centro sportivo “Polito” ai danni dell’Us Agropoli https://www.sportcampania.it/grave-furto-e-atti-vandalici-al-centro-sportivo-polito-ai-danni-dellus-agropoli/ Foto: Giancarlo Venosa - facebook.com facebook