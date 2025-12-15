Furone in avaria si ferma sul raccordo | caos e disagi al traffico

Un furone in avaria ha causato rallentamenti e disagi sul Raccordo Autostradale 2 di Avellino, tra Montoro e Salerno. La circolazione è rallentata in prossimità del km 14,200 a causa di un incidente che ha coinvolto un veicolo fermo in un'area di cantiere in corso per lavori di sicurezza.

© Anteprima24.it - Furone in avaria si ferma sul raccordo: caos e disagi al traffico Tempo di lettura: < 1 minuto Lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” la circolazione è rallentata in corrispondenza del km 14,200, in direzione di Salerno, a causa di un furgone in avaria in corrispondenza di un’area di cantiere attivo per i lavori di installazione delle barriere spartitraffico NDBA, a Montoro. Durante le prime operazioni di spostamento del mezzo (alle ore 12.40 circa) si è resa necessaria una breve interdizione della circolazione lungo la tratta della carreggiata sud del Raccordo. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento. Anteprima24.it SPIA GIALLA MOTORE E SPIA LAMPEGGIANTE CANDELETTE CHE PROBLEMA HO ? P0299