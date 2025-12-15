Furbetti dei rifiuti sei verbali nella sola giornata di domenica 132 gli accertamenti da inizio anno

Il Comune di Rimini intensifica le attività di contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti, con un incremento dei controlli e delle sanzioni. Nella sola giornata di domenica, sono stati redatti sei verbali, portando a 132 gli accertamenti effettuati dall'inizio dell'anno. Azioni mirate per tutelare l'ambiente e mantenere il decoro urbano.

Il Comune di Rimini intensifica le attività di contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale. A fronte dell'aumento delle segnalazioni relative al non corretto smaltimento dei rifiuti e con l'obiettivo di contenere il fenomeno legato all'errato smaltimento dei rifiuti, la.