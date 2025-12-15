Fuori che cosa c’è? | il nuovo brano di Andrea Cia nato dall' incontro con i detenuti
È disponibile in digitale “Fuori che cosa c’è?”, il nuovo singolo di Andrea Cia, artista pordenonese che ritorna con un brano capace di unire introspezione e modernità sonora. Il pezzo nasce da un’esperienza intensa, l’incontro di Andrea con alcuni detenuti del carcere di Pordenone, reso. Pordenonetoday.it
Fuori che cosa c’è? è il nuovo singolo di Andrea Cia nato dal silenzio di uno sguardo - ”, il nuovo singolo di Andrea Cia, artista pordenonese noto per la sua capacità di unire sensibilità umana e modernità sonora. spettegolando.it
"SERVE AIUTO" Preoccupazione per l'attore di Mare Fuori. Cosa è successo - facebook.com facebook