Fuori che cosa c’è? | il nuovo brano di Andrea Cia nato dall' incontro con i detenuti

È disponibile in digitale “Fuori che cosa c’è?”, il nuovo singolo di Andrea Cia, artista pordenonese che ritorna con un brano capace di unire introspezione e modernità sonora. Il pezzo nasce da un’esperienza intensa, l’incontro di Andrea con alcuni detenuti del carcere di Pordenone, reso. Pordenonetoday.it

Fuori che cosa c'è? è il nuovo singolo di Andrea Cia nato dal silenzio di uno sguardo - ", il nuovo singolo di Andrea Cia, artista pordenonese noto per la sua capacità di unire sensibilità umana e modernità sonora.