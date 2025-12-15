Fuochi d'artificio davanti la Tour Eiffel per un documentario sul Napoli | denunciato youtuber francese

Un youtuber francese è stato denunciato per aver fatto esplodere fuochi d'artificio davanti alla Tour Eiffel nel tentativo di promuovere un documentario sul Napoli. L'episodio ha attirato l'attenzione e sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla legalità di tali azioni pubblicitarie.

Denunciato lo youtuber Loris Giuliano: per pubblicizzare un documentario sul Napoli ha fatto esplodere fuochi d'artificio sulla spianata del Trocadero. Fanpage.it Fuochi d'artificio davanti alla Torre Eiffel, denunciato lo youtuber Loris Giuliano Fuochi abusivi davanti alla Tour Eiffel per il Napoli, la trovata virale che inchioda uno youtuber - Loris Giuliano sotto inchiesta a Parigi per uno spettacolo pirotecnico non autorizzato nel luogo simbolo della città ... giornalelavoce.it Fuochi d'artificio davanti alla Torre Eiffel per lanciare un documentario sul Napoli, nei ... - Lo youtuber francese Loris Giuliano, tifoso del Napoli, è finito nei guai per aver promosso il suo documentario sulla squadra partenopea con uno spettacolo di fuochi d'artificio davanti alla Tor ... msn.com

