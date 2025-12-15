Fuochi d'artificio davanti la Tour Eiffel per un documentario sul Napoli | denunciato youtuber francese

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un youtuber francese è stato denunciato per aver fatto esplodere fuochi d'artificio davanti alla Tour Eiffel nel tentativo di promuovere un documentario sul Napoli. L'episodio ha attirato l'attenzione e sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla legalità di tali azioni pubblicitarie.

Denunciato lo youtuber Loris Giuliano: per pubblicizzare un documentario sul Napoli ha fatto esplodere fuochi d'artificio sulla spianata del Trocadero. Fanpage.it

